В Калужской области водитель «Шевроле Нивы» сбил 63-летнюю женщину

В пятницу, 4 марта, в селе Ульяново произошло ДТП. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 59-летний водитель «Шевроле Нивы» на улице Большой Советской ехал на стоянку и сбил 63-летнюю женщину.

Врачи оказали пострадавшей помощь и отпустили домой.

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