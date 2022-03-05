В Калуге сообщения о минировании школы №14 оказалось ложным

В пятницу, 4 марта, в Калуге была оцеплена школа №14 на улице Московской. Очевидцы сообщали, что поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве.

Помещения проверяли сотрудники МЧС и Росгвардии.

- В школу поступил звонок о заложенном в здании взрывном устройстве, - прокомментировали в министерстве образования и науки Калужской области. - На данный момент правоохранительные органы закончили проверку здания и территории. Угроз не обнаружено.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!