В Калужской области 43-летний мужчина пострадал в сгоревшей бытовке

Около 23:25 в четверг, 3 марта, в деревне Бровкино Бабынинского района произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, загорелась деревянная бытовка.

Огонь полностью уничтожил строение. Пострадал 43-летний мужчина.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!