В Калужской области 43-летний мужчина пострадал в сгоревшей бытовке
Около 23:25 в четверг, 3 марта, в деревне Бровкино Бабынинского района произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, загорелась деревянная бытовка.
Огонь полностью уничтожил строение. Пострадал 43-летний мужчина.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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