В Калужской области 39-летняя женщина пострадала в столкновении «Мерседеса» и «Жигули»

Как мы уже рассказывали, утром 2 марта на дороге Медынь – Гусево – Гиреево в Медынском районе произошло ДТП. Подробности в четверг сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, 52-летнего водителя автомобиля «Жигули» ослепило солнце, он не справился с управлением и врезался во встречный «Мерседес».

Различные травмы получила 39-летняя женщина, находившаяся за рулем «Мерседеса».

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