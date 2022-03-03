В Калуге водитель «Жигули» сбил 21-летнего мужчину на улице Болдина

Как мы уже рассказывали, 2 марта на улице Болдина в Калуге сбили пешехода. В четверг управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности.

По предварительным данным, 42-летний водитель «Жигули» ехал по Болдина со стороны улицы Никитина и у дома №4 сбил 21-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Врачи оказали пострадавшему помощь и отпустили домой.

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