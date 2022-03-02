В Калуге оправдали мужчину, пятилетний сын которого утонул прошлым летом

В Калуге суд признал невиновным мужчину, сын которого утонул в июле 2021 года в Андреевском. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности. В среду, 2 марта, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Калужской области.

Следствие считало, что мужчина отправил ребенка одного к воде, что и послужило причиной его гибели.

Однако суд не увидел состава преступления. Приговор еще может быть обжалован прокуратурой.

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