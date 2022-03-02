Главная Новости Происшествия
История Калуги COVID-19 Клиника года - 2022 Колумнисты Афиша Статьи

В Калуге оправдали мужчину, пятилетний сын которого утонул прошлым летом

Дмитрий Ивьев , Фото: прокуратура Калужской области.
Опубликовано: 02.03.2022 19:55 1 550
В Калуге оправдали мужчину, пятилетний сын которого утонул прошлым летом

В Калуге суд признал невиновным мужчину, сын которого утонул в июле 2021 года в Андреевском. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности. В среду, 2 марта, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Калужской области.

Следствие считало, что мужчина отправил ребенка одного к воде, что и послужило причиной его гибели. 

Однако суд не увидел состава преступления. Приговор еще может быть обжалован прокуратурой.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев , Фото: прокуратура Калужской области.
Опубликовано: 02.03.2022 19:55 1 550
Тэги: происшествие дети
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Дешевые авиабилеты онлайн: как правильно выбрать?
Организация свадебного мероприятия профессионалами как оптимальний выбор
Закладные детали в профессиональной компании

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru