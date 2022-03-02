В Калужской области пропала 70-летняя женщина
В городе Кондрово Дзержинского района Калужской области пропала 70-летняя Любовь СТАРОСТИНА. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз пенсионерку видели 25 февраля.
На данный момент нет данных о ее местонахождении.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:
- Рост: 150 см.
- Телосложение: нормальное
- Цвет глаз: серые
- Волосы: каштановые
- Была одета: черная куртка, темно-синие сапоги, черно-белая в полоску вязанная шапка.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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