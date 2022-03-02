В Калужской области три человека пострадали в столкновении фуры «Мерседес» и легкового «Шевроле»

Как мы уже рассказывали, около 19:00 во вторник, 1 марта, в Боровском районе произошло ДТП. Подробности об этом происшествии сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 44-летний водитель грузового «Мерседеса» двигался со стороны Москвы и при повороте налево на красный сигнал светофора врезался в «Шевроле Круз».

В больницу попали 29-летний водитель легковушки, а также два его пассажира.

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