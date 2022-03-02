В Калужской области 31-летний мужчина пострадал в перевернувшейся «Ладе»

В ночь на 1 марта в деревне Дольское Малоярославецкого района перевернулся автомобиль «Лада». Подробности о ДТП сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 34-летний водитель «Лады» не справился с управлением, наехал на сугроб, и автомобиль перевернулся.

Различные травмы получил 31-летний пассажир легковушки. Он госпитализирован.

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