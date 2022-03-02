В Калуге пьяный водитель протаранил полицейский автомобиль и устроил массовое ДТП

В Калуге полицейские задержали 31-летнего пьяного водителя, который устроил ДТП с патрульным автомобилем. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Инспекторы попытались остановить калужанина, когда он выехал на встречную полосу в неположенном месте. Но водитель врезался в полицейскую машину и попытался скрыться.

Началась погоня. И нарушитель врезался в три другие автомобиля. После этого он выбежал из салона, но был задержан.

Ранее этот человек уже попадался пьяным за рулем в 2020 году. Возбуждено уголовное дело, по которому водителю грозит до трех лет лишения свободы.

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