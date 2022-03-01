В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении «Мерседеса» и «Шевроле»

Около 19:00 во вторник, 1 марта, в Боровском районе Калужской области столкнулись автомобили «Мерседес» и «Шевроле». Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

ДТП произошло на трассе М3 «Украина».

МЧС сообщило о нескольких пострадавших.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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