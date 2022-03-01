В Калуге несколько человек пострадали в массовом ДТП

Около 18:10 во вторник, 1 марта, на улице Центральной в Шопино произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, там столкнулись три автомобиля - «Рено», «Шкода» и Ситроен».

МЧС сообщает о нескольких пострадавших.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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