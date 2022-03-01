В Калуге несколько человек пострадали в массовом ДТП
Около 18:10 во вторник, 1 марта, на улице Центральной в Шопино произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, там столкнулись три автомобиля - «Рено», «Шкода» и Ситроен».
МЧС сообщает о нескольких пострадавших.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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