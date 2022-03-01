В Калужской области водитель автобуса пострадал в ДТП с «Газелью»

Как мы уже рассказывали, около 15:55 в понедельник, 28 февраля, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе столкнулись автобус ПАЗ и грузовая «Газель». Подробности во вторник сообщило управление ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 30-летний водитель ПАЗа двигался со стороны Калуги и врезался в стоящий грузовик.

Пострадал водитель автобуса. Он с различными травмами госпитализирован в Анненки.

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