В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Форда» и «Фольксвагена»

Как мы уже рассказывали, около 18:15 в понедельник, 28 февраля, в Малоярославце столкнулись легковые автомобили «Форд Фокус» и «Фольксваген Гольф». Подробности во вторник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 33-летний водитель «Форда» на трассе А-130 двигался со стороны Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген».

В больницу попал 29-летний водитель «Гольфа». Также травмы получила его 29-летняя пассажирка.

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