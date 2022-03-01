В Калужской области 51-летний мужчина пострадал в столкновении «Рено» и «Газели»

Как мы уже рассказывали, около 14:00 в понедельник, 28 февраля, в городе Киров на улице Фокина столкнулись легковой автомобиль «Рено» и грузовая «Газель». Подробности во вторник рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 51-летний водитель «Рено Дастер» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Газель».

Водитель «Рено» с различными травмами попал в больницу.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются

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