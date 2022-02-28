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В Калуге ремонт улицы Кутузова начнется в начале марта

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2022 22:03 0 192
В Калуге ремонт улицы Кутузова начнется в начале марта

В начале марта в Калуге начнется сезон ремонта дорог. На улице Кутузова будут перекладывать коммуникации для дальнейшей замены асфальта, сообщили в понедельник, 28 февраля, на планерке в городской управе.

Улицу Кутузова будут частично перекрывать. Но точного графика пока нет.

- Сети находятся там в неудовлетворительном состоянии, поэтому необходимо сначала переложить их, а потом привести в порядок асфальтобетонное покрытие, - заявил городской голова.

Также в нынешнем году планируется отремонтировать площадь Старый Торг, улицы Огарева, Чижевского, Энергетиков, Новорежскую, 8 Марта, Космонавта Комарова, Баррикад, Мельничную и 2-й Тульский переулок.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2022 22:03 0 192
Тэги: авто дороги
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