В Калуге ремонт улицы Кутузова начнется в начале марта

В начале марта в Калуге начнется сезон ремонта дорог. На улице Кутузова будут перекладывать коммуникации для дальнейшей замены асфальта, сообщили в понедельник, 28 февраля, на планерке в городской управе.

Улицу Кутузова будут частично перекрывать. Но точного графика пока нет.

- Сети находятся там в неудовлетворительном состоянии, поэтому необходимо сначала переложить их, а потом привести в порядок асфальтобетонное покрытие, - заявил городской голова.

Также в нынешнем году планируется отремонтировать площадь Старый Торг, улицы Огарева, Чижевского, Энергетиков, Новорежскую, 8 Марта, Космонавта Комарова, Баррикад, Мельничную и 2-й Тульский переулок.

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