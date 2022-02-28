В Калужской области столкнулись автобус ПАЗ и «Газель»

Около 16:00 в понедельник, 28 февраля, на 141 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе произошло ДТП. Первые подробности сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, столкнулись попутные грузовая «Газель» и автобус ПАЗ.

МЧС сообщило об одном пострадавшем

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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