В Калужской области несколько человек пострадало в столкновении «Форда» и «Фольксвагена»

Около 18:15 в понедельник, 28 февраля, в Малоярославце произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на улице Калужской столкнулись легковые автомобили «Форд» и «Фольксваген».

МЧС сообщило о нескольких пострадавших.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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