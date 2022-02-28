В Калужской области 44-летняя женщина пострадала в вылетевшей в кювет «Ладе»
Как мы уже рассказывали, 27 февраля в Жуковском районе врезался в дерево автомобиль «Лада». В понедельник управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности.
По предварительной информации, 44-летняя женщина за рулем «Лады» не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
С различными травмами автомобилистка госпитализирована.
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