В Калужской области 44-летняя женщина пострадала в вылетевшей в кювет «Ладе»

Как мы уже рассказывали, 27 февраля в Жуковском районе врезался в дерево автомобиль «Лада». В понедельник управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности.

По предварительной информации, 44-летняя женщина за рулем «Лады» не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

С различными травмами автомобилистка госпитализирована.

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