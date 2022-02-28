В Обнинске 26-летний мужчина пострадал в столкновении «Хендая» и «Шкоды»

Около 19:00 26 февраля на проспекте Ленина в Обнинске произошло ДТП. Подробности в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 48-летний водитель «Хендая Солярис» на нерегулируемом перекрестке не пропустил «Шкоду Октавия».

В результате аварии пострадал 26-летний водитель «Шкоды».

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