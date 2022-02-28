В Калужской области «Лада» врезалась в дерево

Около 14:05 в воскресенье, 27 февраля, в Жуковском районе Калужской области произошло ДТП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, в деревне Троица водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением и съехал в кювет, где машина врезалась в дерево.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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