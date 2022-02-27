В Калужской области предотвращен теракт

В Калужской области задержали иностранца, которого подозревают в подготовке террористического акта по указанию запрещенной в России организации «Исламское государство». Об этом рассказывает «Интерфакс».

В ведомстве отмечают, что возле дома подозреваемого нашли тайник, в котором лежали компоненты, использующиеся для изготовления взрывного устройства.

Предполагалось, что целями террористического акта станут правоохранители.

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