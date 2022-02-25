В Калуге «Мазда» и «Опель» столкнулись на окружной дороге

Около 13:40 в пятницу, 25 февраля, в Калуге на участке окружной дороги между мостом через Оку и Пучково произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, там столкнулись легковые автомобили «Мазда» и «Опель».

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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