В Калужской области водитель «Лады» сбил 41-летнюю женщину

Около 17:00 в четверг, 24 февраля, в Тарусском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, на дороге к пансионату «Березовая Роща» 49-летний водитель «Лады» сбил 41-летнюю женщину.

Пострадавшая госпитализирована в хирургическое отделение районной больницы.

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