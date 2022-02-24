Пропавший в Калуге 61-летний мужчина найден мертвым на даче

Пропавший в Калуге 18 февраля 61-летний мужчина найден мертвым. Об этом в среду, 23 февраля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Тело калужанина обнаружили на его даче в Ферзиковском районе.

По предварительным данным, причиной смерти стало обморожение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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