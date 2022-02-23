В День защитника Отечества не стало пионер-героя Калужской области Ивана Андрианова

Стало известно о кончине советского пионер-героя Ивана АНДРИАНОВА из деревни Ново-Михайловское Боровского района Калужской области. Об этом на своей странице в соцсетях написал губернатор региона Владислав ШАПША вечером в среду, 23 февраля.

- Уходят Герои... Утрата. Скорбь. Боль. Прощай, Пионер-Герой Иван Фёдорович Андрианов. Вечная Слава и Вечная Память, - скорбит губернатор Калужской области.

Родился Иван Андрианов 29 января 1927 года в деревне Ново-Михайловское Боровского района Калужской области.

В октябре 1941 года ее оккупировали фашисты. 28 декабря после освобождения Лапшинки путь бойцов 33-й армии шел через деревню, где и жил мальчик Ваня. Тогда еще подросток не знал, что его подвиг спустя годы будут изучать советские школьники на уроках истории и не только.

Наши солдаты вышли на поле возле реки в белых маскировочных халатах, где их было хорошо видно фашистам. Иван Андрианов, рискуя собственной юной жизнью, понесся через поле, огибая выстрелы из пулеметов, чтобы предупредить красноармейцев об опасности.

После окончания Великой Отечественной войны Иван Андрианов в 1946 году окончил Военно-морское авиационно-техническое училище имени В. М. Молотова, до 1954 года служил в Крыму в авиации Черноморского флота, затем в 1954—1999 годах работал на оборонно-промышленном предприятии «Коммунар». С 1999 года Иван Фёдорович вышел на пенсию и жил со своей супругой Антониной Алексеевной в доме детства в той же самой деревне Ново-Михайловское.

Иван Фёдорович Андрианов награждён орденом Красной Звезды, многими орденами и медалями и всеми юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., в 2013 году присвоено звание Почётный гражданин города Балабаново. 17 февраля 2022 года решением Заксобрания он также стал Почётным гражданином Калужской области.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!