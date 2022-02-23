23 февраля в Калуге потерялся 12-летний мальчик

Со среды на четверг, 23-24 февраля, поисковики «Лизы Алерт» сообщают о том, что в Калуге потерялся 12-летний подросток.

- С 23 февраля 2022 года местонахождение Максима Лукашова неизвестно, - уточняют волонтеры отряда.

Приметы:

Рост 160 см

Нормальное телосложение

Русые волосы

Голубые глаза

Синяя куртка

Черные болоневые брюки

Черные берцы

Серая шапка

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего инфоргу Инне (89641413253) или на горячую линию (88007005452).

Тем временем

В Калуге до сих пор ищут 61-летнего мужчину.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!