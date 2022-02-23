23 февраля в Калуге потерялся 12-летний мальчик
Со среды на четверг, 23-24 февраля, поисковики «Лизы Алерт» сообщают о том, что в Калуге потерялся 12-летний подросток.
- С 23 февраля 2022 года местонахождение Максима Лукашова неизвестно, - уточняют волонтеры отряда.
Приметы:
- Рост 160 см
- Нормальное телосложение
- Русые волосы
- Голубые глаза
- Синяя куртка
- Черные болоневые брюки
- Черные берцы
- Серая шапка
- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего инфоргу Инне (89641413253) или на горячую линию (88007005452).
Тем временем
В Калуге до сих пор ищут 61-летнего мужчину.
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