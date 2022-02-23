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23 февраля в Калуге потерялся 12-летний мальчик

Кристина Посохина , Фото: Лиза Алерт
Опубликовано: 23.02.2022 23:00 0 461
23 февраля в Калуге потерялся 12-летний мальчик

Со среды на четверг, 23-24 февраля, поисковики «Лизы Алерт» сообщают о том, что в Калуге потерялся 12-летний подросток.

- С 23 февраля 2022 года местонахождение Максима Лукашова неизвестно, - уточняют волонтеры отряда. 

 

Приметы:

  • Рост 160 см
  • Нормальное телосложение
  • Русые волосы
  • Голубые глаза
  • Синяя куртка
  • Черные болоневые брюки
  • Черные берцы 
  • Серая шапка

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего инфоргу Инне (89641413253) или на горячую линию (88007005452). 

Тем временем

В Калуге до сих пор ищут 61-летнего мужчину.

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Кристина Посохина , Фото: Лиза Алерт
Опубликовано: 23.02.2022 23:00 0 461
Тэги: поиск людей волонтеры лиза алерт мальчик подросток поисковики
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