В Калуге пропал 61-летний мужчина
В Калуге пропал 61-летний Анатолий КУЗОВКОВ. Вечером во вторник, 22 февраля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Последний раз мужчину видели 18 февраля.
На данный момент нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост: 180 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: седые.
- Был одет: зеленая куртка, черный свитер, зеленые брюки, черные ботинки.
Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!