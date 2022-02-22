В Калуге пропал 61-летний мужчина

В Калуге пропал 61-летний Анатолий КУЗОВКОВ. Вечером во вторник, 22 февраля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Последний раз мужчину видели 18 февраля.

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост: 180 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: седые.

Был одет: зеленая куртка, черный свитер, зеленые брюки, черные ботинки.

Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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