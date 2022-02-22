В Калужской области «Тойота Камри» столкнулась с грузовиком «МАН»

Около 10:45 во вторник, 22 февраля, в Боровском районе на трассе М3 «Украина» произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в черте Балабаново столкнулись «Тойота Камри» и грузовой автомобиль «МАН».

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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