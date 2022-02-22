В Калужской области вынесли приговор мужчине, который в пьяном виде устроил ДТП с двумя погибшими

В Козельске районный суд вынес приговор 44-летнему мужчине из Тульской области. Его признали виновным в ДТП, в котором погибла семейная пара. Во вторник, 22 февраля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Туляк отправится в колонию общего режима на девять лет и один месяц. После освобождения он в течение трех лет не сможет садиться за руль. У погибших мужчины и женщины остались дети. Виновника аварии обязали выплатить им миллион рублей.

Как мы уже рассказывали, авария произошла 31 мая 2021 года на дороге Голодское – Суворов – Одоев. 44-летний мужчина за рулем «Шкоды Октавия» выехал на встречную полосу и врезался в «Датсун».

Фото с места аварии.

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