В Калужской области 26-летний мужчина пострадал в столкновении «Мазды» и «Опеля»

Ночью в воскресенье, 20 февраля, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе столкнулись «Мазда-6» и «Опель Астра». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 38-летний водитель «Мазды» двигался со стороны Калуги и в районе деревни Митинка врезался в попутный «Опель». При этом осколки «Опеля» повредили «Ладу».

26-летний водитель «Опеля» доставлен в Клиническую больницу №8 города Обнинска.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!