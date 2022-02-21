В Калужской области 46-летняя женщина пострадала в ДТП

Как мы уже рассказывали, в субботу, 19 февраля, примерно в 22:05 в Малоярославце столкнулись автомобили «Лендмарк» и «Рено». В понедельник управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности об этом происшествии.

По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля «Лендмарк» двигался по соединительной дороге между трассами А130 и М3, выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Симбол».

Различные травмы получила 46-летняя пассажирка «Рено». Врач оказал ей помощь на месте происшествия.

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