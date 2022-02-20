41-летний мужчина и 6-летний мальчик пострадали в ДТП в Калужской области

Ранее мы сообщали об аварии под Малоярославцем Калужской области в поселке Детчино. Она случилась днем в субботу, 19 февраля. Стали известны новые подробности.

УГИБДД региона рассказывает, что в 13:30 41-летний водитель «Газели» въехал в «Volvo XC60», за рулем которого находился 30-летний мужчина. Авария случилась на 12 километре окружной дороги Калуга – Детчино.

Пострадали водитель «Газели» и 6-летний мальчик – пассажир «Volvo». Их доставили в больницу.

Ребенок находился в детском кресле. Обстоятельства ДТП пока устанавливаются.

Тем временем

В Малоярославце Калужской области вечером столкнулись две машины.

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