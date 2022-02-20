В Калужской области столкнулись «Вольво» и «Газель»

ГУ МЧС по Калужской области сообщает об аварии в поселке Детчино Малоярославецкого района.

- Есть пострадавшие, - подчеркивают спасатели.

В субботу, 19 февраля, около 13 часов 45 минут на Московской улице столкнулись «Вольво» и «Газель».

Обстоятельства устанавливаются.

Тем временем

В Малоярославце Калужской области вечером столкнулись две машины.

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