В Малоярославце Калужской области вечером столкнулись две машины

Региональное управление МЧС сообщает об аварии двух машин.

В субботу, 19 февраля, примерно в 22:05 в Малоярославце столкнулись «Лендмарк» и «Рено».

Спасатели сообщают об одном пострадавшем человеке.

Обстоятельства случившегося расследуются.

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