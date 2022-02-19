В Калужской области столкновение «Рено» и грузовика закончилось пожаром

В 01:48 ночи в субботу, 19 февраля, в Дзержинском районе на 168 километре трассы М3 «Украина» столкнулись «Рено Дастр» и «Мерседес Актрос». Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, после удара произошел пожар. Пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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