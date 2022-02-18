В Калуге частично обрушилась кровля жилого дома на улице Московской

Около 11:45 в пятницу, 18 февраля, в Калуге частично обрушилась кровля жилого дома №46 по улице Московской. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Сразу же на место прибыла оперативная группа горуправы, МЧС области, прокуратуры города, представители УК «СЖО», - прокомментировал Денисов. - Пострадавших нет. Эвакуация жильцам не требуется, всего в доме проживают шесть человек.

Сейчас проводится расчистка кровли.

- В кратчайшие сроки будут проведены работы по укреплению опор поврежденной части крыши, - пообещал Денисов.

Дом №46 на улице Московской расположен на перекрестке с улицей Суворова. Здание построено в 1890 году. Капитальный ремонт крыши был запланирован на 2022 год.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!