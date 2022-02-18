В Калуге частично обрушилась кровля жилого дома на улице Московской
Около 11:45 в пятницу, 18 февраля, в Калуге частично обрушилась кровля жилого дома №46 по улице Московской. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
- Сразу же на место прибыла оперативная группа горуправы, МЧС области, прокуратуры города, представители УК «СЖО», - прокомментировал Денисов. - Пострадавших нет. Эвакуация жильцам не требуется, всего в доме проживают шесть человек.
Сейчас проводится расчистка кровли.
- В кратчайшие сроки будут проведены работы по укреплению опор поврежденной части крыши, - пообещал Денисов.
Дом №46 на улице Московской расположен на перекрестке с улицей Суворова. Здание построено в 1890 году. Капитальный ремонт крыши был запланирован на 2022 год.
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