В Калуге глыбы льда упали на три припаркованных автомобиля

Утром в пятницу, 18 февраля, на разных улицах Калуги упавшие с крыш глыбы льда повредили три автомобиля.

На улице Баумана лед упал на «Шкоду», припаркованную у края проезжей части. Как сообщают очевидцы в соцсетях, глыба сорвалась с крыши дома №4/1 по площади Мира, срикошетила от дерева и разбила заднее стекло легковушки.

Там же лед упал и на тротуар.

На улице Чичерина лед разбил лобовое стекло и капот машины, стоявшей у дома №29.

А в районе лесоторговой базы снег упал на лобовое стекло «Сузуки».

В ближайшие дни в Калуге сохранится плюсовая температура воздуха.

Дом №4/1 на площади Мира.

Большая часть льда приземлилась на тротуар. Но кое-что долетело и до проезжей части.

На многих улицах Калуги лед все еще нависает над тротуарами. В ближайшие дни, судя по прогнозам синоптиков, глыбы продолжат падать.

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