В Калуге водитель «Шкоды» сбил двух пешеходов на улице Суворова

Около 12:55 в пятницу, 18 февраля, на улице Суворова в Калуге сбили пешеходов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Шкода Румстер» двигался по улице Суворова в сторону улицы Плеханова и сбил мужчину и женщину, пересекавших проезжую часть по зебре у дома №1 по улице Большевиков.

61-летняя женщина и 25-летний мужчина госпитализированы с различными травмами.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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