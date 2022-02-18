В Калужской области несколько человек пострадали в массовом ДТП

Около 18:00 в четверг, 17 февраля, в городе Кондрово Дзержинского района произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На улице Пронина столкнулись четыре машины: «Ленд Ровер», «Мицубиси» и два автомобиля «Жигули».

По предварительной информации, пострадали несколько человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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