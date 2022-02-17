В Калуге два человека пострадали в столкновении «Фольксвагена» и «Шкоды» на улице Никитина

Как мы уже рассказывали, около 19:55 в среду, 16 февраля, на улице Никитина в Калуге столкнулись легковые автомобили «Фольксваген Гольф» и «Шкода Октавия». Подробности о происшествии в четверг сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 35-летний водитель «Фольксвагена» ехал по Степана Разина со стороны площади Победы, поворачивал налево на Никитина и не пропустил «Шкоды», двигавшуюся со стороны Салтыкова-Щедрина.

В результате аварии травмы получили водитель «Фольксвагена» и его 39-летняя пассажирка.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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