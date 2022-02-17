В Калуге 67-летняя пассажирка троллейбуса пострадала в ДТП на улице Фомушина

Около 14:00 в среду, 16 февраля, на улице Фомушина в ДТП пострадала 67-летняя пассажирка троллейбуса №18. Об этом сообщили в четверг в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 53-летний водитель вез пассажиров в сторону центра и в районе дома №33 допустил падение пенсионерки в салоне.

Пострадавшую на скорой помощи доставили в больницу. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

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