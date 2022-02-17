В Калуге «Фольксваген» и «Шкода» столкнулись на улице Никитина
Около 19:55 в среду, 16 февраля, в Калуге столкнулись легковые автомобили «Фольксваген» и «Шкода». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Авария произошла на улице Никитина в районе перекрестка с улицей Степана Разина.
По информации МЧС, пострадал один человек.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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