В Калуге «Фольксваген» и «Шкода» столкнулись на улице Никитина

Около 19:55 в среду, 16 февраля, в Калуге столкнулись легковые автомобили «Фольксваген» и «Шкода». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла на улице Никитина в районе перекрестка с улицей Степана Разина.

По информации МЧС, пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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