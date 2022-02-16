В Обнинске загорелся строящийся многоэтажный дом

Вечером в среду, 16 февраля, в Обнинске произошел пожар в строящемся многоэтажном доме в районе проспекта Ленина.

- Прокуратурой организована проверка, по результатам которой, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили нам в прокуратуре Калужской области.

Причины пожара устанавливаются. На месте работают сотрудники МЧС.

Окрестности заволокло черным дымом.

По предварительным данным, загорелись стройматериалы.

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