В Обнинске загорелся строящийся многоэтажный дом
Вечером в среду, 16 февраля, в Обнинске произошел пожар в строящемся многоэтажном доме в районе проспекта Ленина.
- Прокуратурой организована проверка, по результатам которой, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили нам в прокуратуре Калужской области.
Причины пожара устанавливаются. На месте работают сотрудники МЧС.
Окрестности заволокло черным дымом.
По предварительным данным, загорелись стройматериалы.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!