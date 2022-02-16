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В Калуге 38-летний мужчина пострадал в столкновении «Фольксвагена» и «Хендая» на улице Московской

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 16.02.2022 10:38 0 442
В Калуге 38-летний мужчина пострадал в столкновении «Фольксвагена» и «Хендая» на улице Московской

Как мы уже рассказывали, около 18:25 во вторник, 15 февраля, на парковке торгового центра на улице Московской в Калуге произошло ДТП. Изначально сообщалось о том, что сбили пешехода. Однако управление ГИБДД по Калужской области уточнило данные.

По предварительной информации, 39-летний водитель «Фольксвагена Поло» при движении задним ходом врезался в «Хендай Элантра». Травмы получил 38-летний водитель «Хендая».

Пострадавшего доставили в больницу.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 16.02.2022 10:38 0 442
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс
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