В Калуге водитель «Фольксвагена» сбил пешехода на улице Московской
Около 18:25 во вторник, 15 февраля, на улице Московской в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, ДТП произошло на парковке у торгового центра. На человека наехал водитель «Фольксвагена Поло».
МЧС сообщило об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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