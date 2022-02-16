В Калуге водитель «Фольксвагена» сбил пешехода на улице Московской

Около 18:25 во вторник, 15 февраля, на улице Московской в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, ДТП произошло на парковке у торгового центра. На человека наехал водитель «Фольксвагена Поло».

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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