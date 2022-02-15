В Обнинске водитель грузовика ЗИЛ сбил мужчину на трассе

Около 8:30 утра во вторник, 15 февраля, в Обнинске на трассе М3 «Украина» сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на человека наехал водитель грузовика ЗИЛ, двигавшийся в правой полосе.

Сбитого пешехода пока не опознали. Он с тяжелыми травмами госпитализирован в Клиническую больницу №8. По нашей информации, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма и перелом бедра.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

UPD. Как сообщили в УГИБДД по Калужской области, за рулем грузовика находился 61-летний мужчина. По предварительным данным, пешеход пересекал проезжую часть не по переходу. Полицейские призывают жителей Калужской области быть внимательнее на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.

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