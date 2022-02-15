В Калуге затопило улицу Плеханова

Во вторник, 15 февраля, аварийная ситуация произошла c водопроводным колодцем возле дома №5/1 на улице Плеханова.

Аварийная бригада работала над ликвидацией протечки.

Более часа автомобили «плыли» по улице Плеханова.

Улица Плеханова превратилась в реку.

- Началось все еще ранним утром, в 8 часов, - рассказал сотрудник «Калугаоблводоконала». - Надо откачивать воду, правда, где находится колодец - непонятно.

Ближе к полудню протечку нашли и устранили.

Нужный колодец все-таки отыскали.

В связи с ремонтными работами воды не будет во вторник, 15 февраля, до 20:00 от улицы Рылеева до Плеханова.

«Калугаоблводоканал» предупреждает о возможных примесях в жидкости после включения водоснабжения.

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