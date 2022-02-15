В Калужской области 55-летняя женщина пострадала в столкновении «Рено» и «Ниссана»

Как мы уже рассказывали, около 10:00 в понедельник, 14 февраля, на дороге между Перемышлем и трассой М3 «Украина» столкнулись легковые автомобили «Рено Дастер» и «Ниссан Примера». Подробности об этом происшествии во вторник, 15 февраля, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 52-летний водитель «Ниссана» двигался в сторону Перемышля, поворачивал налево и не пропустил встречный «Рено».

Травмы получила 55-летняя пассажирка «Ниссана».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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