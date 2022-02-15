В Калуге ужесточили приговор виновнику смертельного ДТП на улице Ленина

В Калуге областной суд изменил меру наказания для 36-летнего мужчины, которого признали виновным в смертельном ДТП на перекрестке улиц Ленина и Суворова. В декабре прошлого года его приговорили к двум годам условно, однако прокуратура обжаловала это решение.

В итоге суд отправил калужанина в колонию-поселение на два года. После освобождения он три года не сможет садиться за руль, сообщили во вторник, 15 февраля, в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Виновник возместил моральный ущерб отцу погибшей.

Приговор вступил в законную силу.

Как мы уже рассказывали, водитель легкового автомобиля «Мерседес» двигался по улице Ленина, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в «Хендай». Погибла 27-летняя пассажирка «Хендая». Она скончалась в областной больнице.

Момент ДТП попал на видео.

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